Collescipoli e la Biennale di Roma | un gemellaggio artistico con il Messico premia i giovani talenti locali

Sabato 7 febbraio 2026, Collescipoli ha aperto le sue porte a un evento speciale. La località ha accolto la cerimonia finale della mostra “L’incontro: persone, culture”, un appuntamento che ha segnato un passaggio importante per i giovani artisti del territorio. L’evento ha celebrato lo scambio tra Italia e Messico, premiando i talenti locali e rafforzando il legame culturale tra i due Paesi. La manifestazione si inserisce nel percorso di selezione per la Biennale d’Arte Internazionale di Roma, portando alla ribalta giovani promet

Collescipoli si è fatta palcoscenico di un vivace scambio culturale sabato 7 febbraio 2026, ospitando la cerimonia conclusiva della mostra “L’incontro: persone, culture”, un evento che ha rappresentato una tappa cruciale nella selezione per la Biennale d’Arte Internazionale di Roma. L’iniziativa, svoltasi nel suggestivo Chiostro di Santa Cecilia, ha visto la consegna di premi e riconoscimenti a giovani artisti emergenti, sigillando un importante gemellaggio artistico con il Messico e rafforzando il legame tra la comunità locale e il prestigioso evento romano. La pioggia, che ha caratterizzato la giornata, non ha scalfito l’entusiasmo dei partecipanti, né ha diminuito la solennità dell’occasione, che l’assessore Michela Bordoni ha definito una “grande sfida” e un “motore per valorizzare il territorio”.🔗 Leggi su Ameve.eu

22 opere. Pittura, Scultura, Foto. Il Tema annuncia il periodo di s. valentino: "L'Incontro tra Persone , culture, popoli." Terni per Roma. Un selezionato per La Biennale Internazionale d'Arte di Roma, Area archeologica Domiziano maggio 2026. Apert facebook