Bergamo Giornata mondiale dell’acqua | il punto del Comune sugli interventi nei parchi

A Bergamo, in vista della Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo, il Comune ha avviato numerosi cantieri e interventi nei parchi cittadini. Sono stati programmati lavori di sistemazione e manutenzione di aree verdi, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli spazi pubblici dedicati all’ambiente e alle risorse idriche. Le operazioni coinvolgono diverse zone della città e sono in corso da settimane.

Bergamo. Cantieri aperti e interventi diffusi nei parchi cittadini in vista della Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo. Il Comune rilancia sulle opere legate alla gestione delle risorse idriche e alla tutela del verde. Al Parco Sant’Agostino è stata posata una vasca di laminazione interrata nel baluardo del Pallone, dopo la realizzazione delle trincee drenanti. L’impianto serve a trattenere l’acqua in caso di piogge intense, evitando danni alle mura storiche come quelli registrati nell’ottobre 2024. Prevista anche la riqualificazione completa degli arredi. Al Parco Marenzi, invece, si è conclusa l’impermeabilizzazione del laghetto con una geomembrana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Giornata mondiale dell’acqua: Bergamo tra cultura e sostenibilità Leggi anche: Il Comune lancia «Bergamo in movimento»: attività fisica nei parchi della città Tutto quello che riguarda Bergamo Giornata mondiale dell'acqua il... Temi più discussi: Giornata mondiale dell’acqua: Bergamo tra cultura e sostenibilità; Acqua e speleologia a Bergamo: al Palamonti un convegno per la Giornata Mondiale dell'Acqua 2026; Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, commemorazioni a Bergamo; Acqua, memoria e futuro. Uniacque per la Giornata mondiale dell’acqua. Bergamo, Giornata mondiale dell’acqua: il punto del Comune sugli interventi nei parchiIn corso interventi sui parchi Sant’Agostino, Marenzi e Suardi, lavori anche sulle aree verdi Locatelli e Turani ... bergamonews.it Giornata mondiale dell’acqua: Bergamo tra cultura e sostenibilitàDal 9 al 22 marzo, un fitto calendario di iniziative tra divulgazione scientifica, tutela delle sorgenti e itinerari nella storia idrica della città, per riflettere su acqua, territorio e accesso alla ... bergamonews.it Oggi a Bergamo ho partecipato al 5° Convegno Nazionale del Servizio Nazionale per la Pastorale delle Persone con Disabilità, dal titolo “Noi, non loro: comunità e progetto di vita”. Un’occasione importante per condividere il percorso della riforma sulla disabil facebook A Bergamo un gelato è nato da una minestra (e oggi è famoso in tutto il mondo) - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com