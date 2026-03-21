Bergamo accelera sulla sicurezza | estese le zone 30 e installati nuovi dispostivi

A Bergamo l’amministrazione comunale ha deciso di estendere le zone a 30 chilometri orari in diversi quartieri e ha installato nuovi dispositivi per il controllo della velocità. L’obiettivo è migliorare la sicurezza per pedoni e ciclisti, riducendo i rischi negli spazi pubblici. La città continua a intervenire per rendere le strade più sicure e più vivibili per tutti.

Bergamo. Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale per la moderazione della velocità e il rafforzamento della sicurezza stradale sul territorio cittadino. Nei prossimi mesi sarà, infatti, completata la prima fase del piano di estensione delle Zone 30 in sei nuovi quartieri cittadini, per un totale di 21 chilometri lineari aggiuntivi. L’intervento si inserisce nel percorso delineato dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, approvato nel 2022. A conclusione del programma, il grado di copertura delle Zone 30 e delle strade con limite a 30 Kmh rispetto al totale delle strade comunali non private, salirà dal 73% attuali all’88% – comprendendo quindi anche una seconda fase di lavori -, collocando Bergamo tra le città italiane più virtuose. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Zone 30 più estese in sei quartieri: coinvolte 115 strade Leggi anche: Estese le zone rosse ma i commercianti denunciano insicurezza. “Ormai è invivibile” \ VIDEO Tutto quello che riguarda Bergamo accelera Temi più discussi: Bergamo accelera sulla sicurezza: estese le zone 30 e installati nuovi dispostivi; Eni, accelera su hub di gas in Indonesia; Città alta: nuovo accesso e controlli per il traffico estivo. Il Prefetto di Bergamo incontra i comandanti dei carabinieri: si rafforza la sicurezza sul territorioIl Prefetto ha incontrato i comandanti delle quattro compagnie dei Carabinieri della provincia per fare il punto su sicurezza e fenomeni criminali locali: i presidi territoriali e la collaborazione co ... bergamonews.it Occhi sulla città, molteplici sguardi sulla sicurezza urbanaLe diverse posizioni dei relatori hanno rappresentato in modo chiaro la complessità dell’argomento indicando che è opportuno fornire risposte diversificate e pensate ad hoc e rifuggire da ... bergamonews.it COUNTDOWN accoglie una nuova prospettiva Sul palco di TEDxBergamo COUNTDOWN arriva Gregory Eve. Ingegnere ambientale e CEO di greenApes, progetta strategie che intrecciano scienza, business e creatività per accelerare la transizione ecol facebook