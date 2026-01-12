Estese le zone rosse ma i commercianti denunciano insicurezza Ormai è invivibile VIDEO

Si estendono le zone rosse a Firenze, allargandosi al quartiere di Novoli e viene prorogato il divieto di stazionamento in zone come le Cascine, Santa Maria Novella e alcune aree dei quartieri 2 e 5, dopo l’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Spaccate, i commercianti: «Pronti a barricarci e dormire nei negozi. Di notte vogliamo la zona rossa in centro storico» - È il clima che si respira tra i commercianti del centro storico dopo le recenti spaccate in via ... ilgazzettino.it

Sicurezza, più controlli e “zone rosse” estese anche nel Quartiere 5 di Firenze. Nell’ultimo Cosp in prefettura, giovedì mattina, sono state tirate le somme delle strategie usate nell’ultimo anno per contrastare la criminalità di strada. Da ottobre 2024 anche a Fire - facebook.com facebook

