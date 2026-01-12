Estese le zone rosse ma i commercianti denunciano insicurezza Ormai è invivibile VIDEO

Da firenzetoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si estendono le zone rosse a Firenze, allargandosi al quartiere di Novoli e viene prorogato il divieto di stazionamento in zone come le Cascine, Santa Maria Novella e alcune aree dei quartieri 2 e 5, dopo l’ultima riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Gli. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Insicurezza crescente. Istituire le ’zone rosse’"

Leggi anche: Prefetto Napoli: “A Pomigliano zone rosse, ma indice delittuosità in calo”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Spaccate, i commercianti: «Pronti a barricarci e dormire nei negozi. Di notte vogliamo la zona rossa in centro storico» - È il clima che si respira tra i commercianti del centro storico dopo le recenti spaccate in via ... ilgazzettino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.