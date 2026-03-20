Neonata morta in ospedale a Benevento la piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori | due medici indagati

Una neonata di due mesi è deceduta il 19 marzo all’ospedale di Benevento, dove era stata ricoverata per problemi respiratori. La piccola aveva anche un lieve problema cardiologico. Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambito di un procedimento aperto per chiarire le cause del decesso. Le autorità stanno conducendo le indagini per fare luce sull’accaduto.

Per la morte di una neonata di due mesi all’ospedale di Benevento sono indagati due medici. Il decesso è avvenuto la mattina del 19 marzo nel nosocomio San Pio. In seguito alla denuncia dei genitori alla polizia, è stato aperto un fascicolo per far luce sulle cause della scomparsa. La bimba era affetta da un lieve problema cardiologico. Le indagini sulla morte della neonata L’avviso di garanzia ai due medici indagati è stato firmato dal sostituto della Procura della Repubblica di Benevento. La bimba, affetta da un lieve problema cardiologico, era seguita al “Monaldi” di Napoli, lo stesso ospedale in cui è morto Domenico, un bambino di due anni e mezzo, dopo il trapianto di un cuore bruciato. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Neonata morta in ospedale a Benevento, la piccola di 2 mesi aveva problemi respiratori: due medici indagati Articoli correlati Bimba di 2 mesi morta a Benevento dopo essere stata dimessa dall’ospedale: indagati 2 mediciLa bimba, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, ha accusato problemi respiratori ed è morta al San Pio di Benevento dopo un nuovo ricovero. Neonata di due mesi morta al San Pio, due indagati: fissata l’autopsiaTempo di lettura: < 1 minutoLa Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha disposto accertamenti tecnici irripetibili sulla salma... Contenuti utili per approfondire Neonata morta Temi più discussi: Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiesta; Neonata muore poche ore dopo il parto: sequestrate le cartelle sanitarie; Neonata muore poche ore dopo la nascita, aperta un'inchiesta: disposto il sequestro delle cartelle cliniche; Benevento, neonata con problemi cardiologici muore in ospedale: Procura apre inchiesta. Neonata muore in ospedale a 4 giorni dal parto: la Procura di Firenze apre un fascicolo, indagini in corsoUna neonata di soli quattro giorni è morta all’ospedale Careggi di Firenze. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Disposti accertamenti per far luce sul decesso. Il nos ... fanpage.it Neonata morta in ospedale a Benevento, indagati due medici(ANSA) – BENEVENTO, 20 MAR – BENEVENTO, 20 MAR – Sono due i medici indagati per la morte della neonata di due mesi, avvenuta ieri mattina presso l’ospedale San Pio di Benevento. L’avviso di garanzia ... espansionetv.it Dopo Domenico un altra tragedia sconvolge l'Italia: neonata morta a soli due mesi - facebook.com facebook Enna, neonata morta: l’Asp, “arrivata in condizioni già estremamente critiche” x.com