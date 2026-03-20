Bimba di 2 mesi morta a Benevento dopo essere stata dimessa dall'ospedale | indagati 2 medici

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina di due mesi è deceduta all'ospedale San Pio di Benevento dopo essere stata dimessa con problemi respiratori. Dopo il primo ricovero, la piccola ha avuto complicazioni e ha richiesto un nuovo ricovero, ma non è sopravvissuta. Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati nell'ambito delle verifiche sulla vicenda.

La bimba, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, ha accusato problemi respiratori ed è morta al San Pio di Benevento dopo un nuovo ricovero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Bimba di 2 mesi morta a Benevento, era stata dimessa dall’ospedale dopo una crisi respiratoria

Leggi anche: Bimba di 4 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. I genitori: “Diteci la verità”

Una raccolta di contenuti su Bimba di 2 mesi morta a Benevento dopo...

Temi più discussi: Bimba di 2 mesi non respira. Portata in ospedale, viene dimessa e poco dopo muore: c'è l'inchiesta; Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia; A Torino bimbo di 11 mesi soffocato da un boccone a casa, la mamma era in ospedale per partorire il fratellino; Piccolissima aumentata poco di peso nell’ultimo mese: si deve dare l’aggiunta?.

bimba di bimba di 2 mesiTragedia a Benevento, bimba di due mesi morta dopo le dimissioni dall’ospedale: aperta un’inchiestaNeonata di due mesi morta all’ospedale di Benevento dopo una crisi respiratoria. I genitori denunciano: aperta un’inchiesta per chiarire le cause ... tag24.it

Bimba di 2 mesi non respira. Portata in ospedale, viene dimessa e poco dopo muore: c’è l’inchiestaInchiesta sulla morte di una bambina di due anni a Benevento: ricoverata per crisi respiratoria, è deceduta dopo le dimissioni dall'ospedale ... fanpage.it

Digita per trovare news e video correlati.