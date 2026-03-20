Bimba di 2 mesi morta a Benevento dopo essere stata dimessa dall'ospedale | indagati 2 medici

Una bambina di due mesi è deceduta all'ospedale San Pio di Benevento dopo essere stata dimessa con problemi respiratori. Dopo il primo ricovero, la piccola ha avuto complicazioni e ha richiesto un nuovo ricovero, ma non è sopravvissuta. Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati nell'ambito delle verifiche sulla vicenda.

La bimba, dopo essere stata dimessa dall'ospedale, ha accusato problemi respiratori ed è morta al San Pio di Benevento dopo un nuovo ricovero. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Bimba di 2 mesi morta a Benevento, era stata dimessa dall’ospedale dopo una crisi respiratoria Leggi anche: Bimba di 4 anni muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale. I genitori: “Diteci la verità” Una raccolta di contenuti su Bimba di 2 mesi morta a Benevento dopo... Temi più discussi: Bimba di 2 mesi non respira. Portata in ospedale, viene dimessa e poco dopo muore: c'è l'inchiesta; Bimba di 4 anni muore in ospedale: visitata nella notte per febbre e poi dimessa, all’alba la tragedia; A Torino bimbo di 11 mesi soffocato da un boccone a casa, la mamma era in ospedale per partorire il fratellino; Piccolissima aumentata poco di peso nell’ultimo mese: si deve dare l’aggiunta?. Tragedia a Benevento, bimba di due mesi morta dopo le dimissioni dall’ospedale: aperta un’inchiestaNeonata di due mesi morta all’ospedale di Benevento dopo una crisi respiratoria. I genitori denunciano: aperta un’inchiesta per chiarire le cause ... tag24.it Bimba di 2 mesi non respira. Portata in ospedale, viene dimessa e poco dopo muore: c’è l’inchiestaInchiesta sulla morte di una bambina di due anni a Benevento: ricoverata per crisi respiratoria, è deceduta dopo le dimissioni dall'ospedale ... fanpage.it L'arrivo in pronto soccorso con la febbre alta, gli esami e le dimissioni con la prescrizione di paracetamolo. Poi il decesso, poche ore dopo. C'è un indagato per la morte della bimba ucraina di 4 anni entrata lo scorso venerdì 13 marzo all'Ospedale Infermi di Ri - facebook.com facebook Bimba di 4 anni morta in pronto soccorso a Rimini, indagato un medico specializzando x.com