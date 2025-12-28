Escursionista colto da malore in zona impervia | soccorso con l' elicottero

Un escursionista ha accusato un malore durante un'escursione in un'area montuosa vicino a Valmadrera. La situazione ha richiesto l'intervento dei soccorsi, che sono giunti rapidamente con un elicottero. L'intervento ha permesso di raggiungere e assistere l'escursionista in modo efficace, garantendo le cure necessarie in una zona difficile da raggiungere.

Accusa un malore durante un'escursione sulle montagne intorno a Valmadrera e viene soccorso con l'elicottero. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità) nella tarda mattinata di oggi, domenica 28 dicembre. L'allerta nella tarda mattinata di domenicaStando alle prime informazioni a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Escursionista colto da malore in zona impervia: soccorso con l'elicottero Leggi anche: Malore ai Corni di Canzo: escursionista soccorso in elicottero Leggi anche: Malore sui sentieri, escursionista finisce in ospedale con l'elicottero La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Escursionista colto da malore sul monte Novegno; Malore durante un’escursione sul Novegno, 57enne soccorso in elicottero; Malore sul sentiero | escursionista portato d' urgenza in ospedale; Si sente male durante una camminata in montagna: 57enne trasportato in elisoccorso. Escursionista colto da malore in zona impervia: soccorso con l'elicottero - Necessario l'intervento dell'elisoccorso di Areu sulle alture di Valmadrera, lungo i sentieri per i Corni di Canzo ... leccotoday.it

Colpito da un malore lungo la strada forestale: escursionista recuperato dall'elicottero di soccorso - Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi (26 dicembre) nella zona di Schio, dove un escursionista è stato trasportato in ospedale dopo aver accusato un malore in quota. ildolomiti.it

Malore mentre percorre la Strada delle Gallerie: escursionista 72enne soccorso in elicottero - Ha sentito un dolore al torace, si è fermato e si è steso a terra. ilgazzettino.it

