Beethoven moderno scapestrato

La Sonata n. 29 op. 106 in si bemolle maggiore per pianoforte di Ludwig van Beethoven è stata composta nel 1817. È considerata una delle sue opere più innovative e complesse, caratterizzata da un linguaggio musicale audace e da strutture spesso sorprendenti. La composizione ha suscitato reazioni contrastanti tra i critici e i musicisti dell'epoca, consolidando il suo ruolo di pezzo distintivo nel repertorio pianistico.

Ostinato La Sonata n. 29 op. 106 in si bemolle maggiore per pianoforte di Ludwig van Beethoven è veramente pazzesca. Concediamoci per una volta questo termine da gentile gang di strada La Sonata n. 29 op. 106 in si bemolle maggiore per pianoforte di Ludwig van Beethoven è veramente pazzesca. Concediamoci per una volta questo termine da gentile gang di strada. Tra il 1817 e il 1818 Ludwig aveva capito (o già capito?) che non c’è nessun posto dove andare, che lo slogan che avrebbe diffuso anni più tardi Luigi Nono, «cercare vie non vie d’uscita», era giusto, solo che le «vie» non avevano destinazione, erano vie magnifiche che cominciavano e non si sapeva dove sarebbero finite, anzi si sapeva: in nessun posto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Beethoven, moderno «scapestrato» Articoli correlati Leggi anche: Orchestra della Toscana. Tra Beethoven e Cherubini Leggi anche: Tra Mozart e Beethoven con i Virtuosi Italiani