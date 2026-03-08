Domani sera alle 21 al Teatro Politeama di Poggibonsi si svolge un concerto dell’Orchestra della Toscana, che proporrà un programma di musica sinfonica. L’evento mette a confronto composizioni di Beethoven e Cherubini, offrendo al pubblico un’esperienza musicale che attraversa due secoli dell’Europa classica. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le opere di questi due compositori.

Musica classica in scena. Domani alle 21 il Teatro Politeama di Poggibonsi accende i riflettori su una serata di grande musica sinfonica con l’ Orchestra della Toscana, protagonista di un concerto che mette in dialogo due anime dell’Europa musicale tra Sette e Ottocento. Sul podio il direttore principale dell’orchestra, Diego Ceretta, alla guida di un programma che attraversa la classicità viennese e approda alla tensione drammatica della scuola francese. Ad aprire la serata sarà il Concerto n. 3 in do minore per pianoforte e orchestra op. 37 di Ludwig van Beethoven, una delle pagine più affascinanti della sua produzione giovanile. Composto tra il 1800 e il 1803, il lavoro nasce in un momento di trasformazione per il compositore: alle spalle l’eredità di Joseph Haydn, davanti la conquista di uno stile sempre più personale e audace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orchestra della Toscana. Tra Beethoven e Cherubini

Firenze, Teatro Verdi: ORT diretta da Ceretta con Martina Consonni al pianoforte per Beethoven e CherubiniFIRENZE – Mercoledì 11 marzo 2026 al Teatro Verdi di Firenze Diego Ceretta guida l’Orchestra della Toscana (ORT) con Martina Consonni al pianoforte...

Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Cherubini al Lucca Summer FestivalLucca, 18 dicembre 2025 - Riccardo Muti porta la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, insieme agli studenti dei Conservatori italiani, nel cuore...

Luigi Cherubini (1760-1842) - Les Deux Journees, Ouverture

Tutti gli aggiornamenti su Orchestra della Toscana.

Temi più discussi: Orchestra della Toscana per i Concerti della Normale; Orchestra della Toscana con Diego Ceretta e Martina Consonni al Teatro Verdi di Firenze; Beethoven e Cherubini: due stili che illuminano un’epoca; Orchestra della Toscana. Tra Beethoven e Cherubini.

L’Orchestra della Toscana al Politeama con Beethoven e CherubiniLunedì 9 marzo l’Orchestra della Toscana al Politeama con Diego Ceretta e la pianista Martina Consonni in Beethoven e Cherubini ... sienafree.it

Tre secoli di musica europea al Giglio con l’Orchestra della Toscana diretta da TjeknavorianSabato 21 marzo un programma che attraversa il simbolismo di Sibelius, l’equilibrio classico di Haydn e la vitalità della Quarta di Beethoven ... luccaindiretta.it

Nuovo appuntamento con I Concerti della Normale . In cartellone l'Orchestra della Toscana con Diego Ceretta alla direzione e Martina Consonni al pianoforte. Musiche di Beethoven e Cherubini. Diego Ceretta è direttore principale dell’Orchestra della To - facebook.com facebook

L’Orchestra della Toscana al Politeama con Beethoven e Cherubini x.com