Battocletti oro sui 3000 ai Mondiali di atletica indoor 2026

Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali di atletica indoor a Torun, in Polonia. La gara si è svolta recentemente, con l’atleta italiana che ha concluso la corsa davanti a tutti gli altri partecipanti, conquistando così il titolo mondiale. La vittoria rappresenta un risultato importante per la sua carriera e per l’atletica italiana.

Un trionfo, un’impresa leggendaria. Nadia Battocletti vince nei 3000 metri ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia. La fuoriclasse azzurra è medaglia d’oro, è campionessa del mondo, regina del mezzofondo anche a livello globale. Davanti a tutte in una gara tattica, gestita alla perfezione, fino all’entusiasmante volata che la incorona in 8:57.64 nei confronti della statunitense Emily Mackay (8:58.12) e dell’australiana Jessica Hull (8:58.18). Fuori dal podio le temute etiopi, con Aleshign Baweke quarta (9:00.26) e la campionessa uscente Freweyni Hailu sesta (9:02.41) dopo una caduta poco prima di metà gara. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Battocletti oro sui 3000 ai Mondiali di atletica indoor 2026 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: BATTOCLETTI REGALE! Sprint folgorante e oro nei 3000 metri! Attesa per Dosso e Doualla! Quando gareggia Nadia Battocletti ai Mondiali indoor di atletica: orario 3000 metri, tv, avversarie, streamingNadia Battocletti si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22... Oro di Nadia Battocletti nei 3000 | Mondiali Indoor di Atletica 2026 Tutti gli aggiornamenti su Battocletti oro sui 3000 ai Mondiali di... Temi più discussi: Italia a Toru? 2026: Furlani, Battocletti e i predatori d’oro ai Mondiali indoor; Donne: Battocletti missione indoor, Dosso flash; Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di sabato 21 marzo; Mondiali indoor di atletica: il programma di sabato 21 marzo e gli azzurri in gara. Nadia Battocletti oro nei 3000 ai mondiali di atletica indoorSulla pista di Torun, in Polonia, la trentina batte Mackay e Hull: giù dal podio le due etiopi ... msn.com Nadia Battocletti immensa, medaglia d’oro ai Mondiali di atletica: l’azzurra vince nei 3000 metriNadia Battocletti compie un'altra impresa. La fuoriclasse azzurra è riuscita a vincere una fantastica medaglia d'oro nei 3000 metri ai Mondiali di atletica ... fanpage.it Nadia Battocletti trionfa nei 3000 metri ai Mondiali di atletica indoor. È il secondo oro per l'Italia facebook Aosta celebra il suo uomo-jet. Origone d’argento ai Mondiali di sci di velocità: 247 km/h x.com