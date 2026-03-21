Basta così non posso Esco Grande Fratello Vip Adriana Volpe in lacrime E Antonella Elia…

Adriana Volpe si è lasciata andare alle lacrime al termine della puntata del Grande Fratello Vip, esclamando di non poterne più e annunciando di voler uscire. Poco dopo, anche Antonella Elia ha manifestato un crollo emotivo, dichiarando di voler tornare a casa. Entrambe hanno mostrato un forte stato di agitazione subito dopo la diretta trasmessa su Canale 5.

“Non ce la faccio, voglio tornare a casa”. Grande Fratello Vip, crollo totale per la concorrente subito dopo la fine della puntata andata in onda su Canale 5. Terminato il collegamento in diretta con Ilary Blasi e con lo studio, nella Casa si è vissuto uno dei momenti più delicati di questo inizio di edizione, con una crisi che ha colto di sorpresa anche gli altri inquilini. Si parla di Adriana Volpe. La situazione è precipitata nella notte. Come sa bene il pubblico del Grande Fratello Vip, già nei giorni precedenti qualcuno aveva mostrato segnali di difficoltà, arrivando anche a ipotizzare un possibile abbandono. Tra i concorrenti che erano apparsi più ‘solidi’ c’era invece Adriana. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Aggiornamenti e notizie su Grande Fratello Vip

Temi più discussi: Antonella Elia e la fine della relazione con Pietro Delle Piane: Decisione irrevocabile; Grande Fratello Vip, pagelle della prima puntata: Ilary Blasi: voto 10, Selvaggia Lucarelli: voto 6, Mussolini: voto 9; Francesca Manzini: Pensavano fossi l'amante di Totti. Mio padre? Voleva trovassi un uomo benestante. Ho sofferto di anoressia, arrivai...; Nek: Basta con la tv, torno a fare musica. Sanremo? L'ho trovato un po' stanco ma Sal Da Vinci rappresenta perfettamente l'Italia.

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