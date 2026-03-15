Durante l'Open House del Grande Fratello Vip 8, Adriana Volpe ha commentato il loro rapporto, suscitando una replica ironica di Antonella Elia sui social. La discussione tra le due si è accesa pubblicamente, con Elia che ha commentato con tono sarcastico le parole di Volpe, creando un momento di tensione tra le due. La vicenda ha attirato l’attenzione dei fan e dei media.

Dopo le parole di Adriana Volpe sul loro rapporto nell'Open House del Grande Fratello Vip, arriva la risposta ironica di Antonella Elia sui social. E i fan già si aspettano scintille nella Casa. Già dalle prime ore della nuova edizione del Grande Fratello Vip 8 si è iniziata a delineare una delle possibili dinamiche della Casa: quella tra Adriana Volpe e Antonella Elia. Anche se la showgirl non è ancora entrata ufficialmente nel reality, il suo nome è già finito al centro delle conversazioni. Parlando con gli altri concorrenti presenti nell'Open House - Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi - Volpe ha raccontato il rapporto che la lega alla futura coinquilina, ricordando come tra loro non siano mai mancati momenti intensi e spesso contraddittori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8, Antonella Elia replica ad Adriana Volpe: “Che stress”

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