Bimbi sicuri in Bassa Romagna incontri dedicati alla sicurezza dei piccoli | c' è anche il corso di disostruzione
Il Centro per le famiglie dell’Unione della Bassa Romagna organizza «Bimbi sicuri 2026», una serie di incontri gratuiti rivolti a genitori e familiari. Questi appuntamenti affrontano temi fondamentali per la sicurezza e la salute dei bambini, tra cui anche un corso di disostruzione. Un’occasione per approfondire conoscenze utili a garantire un ambiente più sicuro ai più piccoli.
Il Centro per le famiglie dell'Unione della Bassa Romagna presenta «Bimbi sicuri 2026», un calendario di appuntamenti gratuiti dedicati alla salute e alla sicurezza dei bambini, pensati per genitori e familiari. Gli incontri si svolgeranno da gennaio a giugno 2026 presso diverse sedi del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Ciclone di Natale, l'ira dei sindaci della Bassa Romagna: "Attacchi sconsiderati, così si mette a rischio la sicurezza"
Leggi anche: A Scandicci torna "Il libro della vita": ciclo di incontri dedicati alla letteratura “raccontata”
Bimbi sicuri, in Bassa Romagna incontri dedicati alla sicurezza dei piccoli: c'è anche il corso di disostruzione; Bassa Romagna: Bimbi sicuri 2026, un semestre dedicato alla sicurezza dei più piccoli; Disostruzione pediatrica e prevenzione: dieci incontri gratuiti in Bassa Romagna per la sicurezza dei bambini; Il Centro Europe Direct della Romagna cerca volontari. Iscrizioni entro il 2 febbraio.
Bassa Romagna: «Bimbi sicuri 2026», un semestre dedicato alla sicurezza dei più piccoli - Il Centro per le famiglie dell’Unione della Bassa Romagna presenta «Bimbi sicuri 2026», un calendario di appuntamenti gratuiti dedicati alla salute e alla sicurezza dei bambini, pensati per genitori e ... ravennawebtv.it
Bimbi Sicuri Manovre di Disostruzione Pediatrica (@bimbisicurimanovrediprevenzione) - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.