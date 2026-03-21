basket torna sulla terra il cus pisa travolto in casa dal monsummano in dr1

Il CUS Pisa è stato sconfitto in casa dal Monsummano nel campionato di basket DR1. La partita si è conclusa con un risultato pesante per la squadra locale, che ha subito un'imponente sconfitta davanti al suo pubblico. La squadra ospite ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, lasciando poco spazio alle reazioni dei padroni di casa. La partita si è svolta oggi pomeriggio.

Pisa, 20 marzo 2026 – Dopo un volo nello spazio di quasi due mesi, che ha raggiunto la sua più alta vetta a Grosseto, nel match vinto sul campo imbattuto della capolista, il Cosmocare CUS Pisa è tornato sulla terra, cadendo rovinosamente in casa con Monsummano, al termine di un turno infrasettimanale che ha visto gli universitari in partita fino all’avvio del secondo parziale, per poi subire il dominio degli ospiti. Imprecisi dall’arco, nonostante le 9 triple messe a segno, incapaci di attaccare e, soprattutto, di difendere il canestro, Fiorindi e compagni sono stati sotto anche di 25 punti, per poi chiudere sul 60-75. Persa ogni velleità di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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