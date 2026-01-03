basket serie b rimadesio piacenza obiettivo vendicarsi

La Rimadesio Basket Serie B si prepara alla sfida contro Piacenza, con l’obiettivo di riscattarsi dopo un girone di andata difficile. Daniele Quilici, coach della squadra, riflette sui momenti complicati e sui rammarichi legati a due sconfitte che hanno pesato nel cammino. La partita rappresenta un’opportunità per la squadra di tornare a convincere, migliorando prestazioni e risultati nel proseguo della stagione.

Quando a Daniele Quilici chiediamo un bilancio del girone di andata della sua Rimadesio, in mezzo alla sua risposta parla di "un paio di grandi rammarichi" ovvero di due sconfitte che hanno lasciato tanto amaro in bocca. In verità son stati più di due i ko in volata ma quei due al tecnico di Livorno proprio non sono andati giù. Uno è quello di Piacenza contro l’ Assigeco e l’altro è quello di Treviglio contro la TAV. E, ironia della sorte, il calendario “sfasato“ (non segue il ciclo dell’andata ma le giornate sono state mischiate casualmente) propone come prima e seconda giornata, sempre al PalaDesio, proprio l’ Assigeco (stasera ore 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

