Basket serie b Adamant due gare in casa per risollevarsi
Il Basket Adamant si prepara ad affrontare due partite in casa con l'obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. Questi incontri rappresentano un’importante occasione per rafforzare il rendimento e riprendere fiducia nel cammino stagionale. Con impegno e concentrazione, la squadra mira a ottenere risultati positivi per consolidare la propria posizione nel campionato di Serie B.
Due gare casalinghe da vincere per sistemare la classifica e guardare con una dose maggiore di ottimismo al futuro. L’ Adamant nel giro di una settimana si gioca tanto, perché i due impegni consecutivi alla Bondi Arena contro San Severo e Fabriano indirizzeranno in un senso o nell’altro la stagione dei biancazzurri. I pugliesi sono la vera rivelazione di questo campionato, e Ferrara dovrà confermare la crescita dell’ultimo periodo per portarsi a casa i due punti domenica: all’andata Marchini e compagni vinsero in trasferta, ma nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata e i percorsi delle due squadre hanno preso strade differenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Basket Serie A: due anticipi aprono il quarto turno. Orari e dove vedere le gare
Leggi anche: Basket serie B. Adamant a Pesaro per ripartire. E’ un duello tra neopromosse
Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Adamant Ferrara 94-79: prova di forza dei biancoblù che restano in testa; Basket serie b. Adamant, due gare in casa per risollevarsi; Basket serie b. Adamant: l’idea Ricci si complica, spunta Calabrese; Basket serie B: Adamant, il play Pellicano è l’ex di turno contro i pugliesi: Hanno qualità ed entusiasmo, però per noi è fondamentale». San Severo rivelazione, ma noi stiamo bene».
Basket serie B: Adamant, il play Pellicano è l’ex di turno contro i pugliesi: "Hanno qualità ed entusiasmo, però per noi è fondamentale». "San Severo rivelazione, ma noi ... - Ai complimenti per la buona prova offerta sul campo della capolista Livorno, l’Adamant deve far seguire due vittorie contro ... sport.quotidiano.net
Basket serie B. Adamant senza Marchini contro la Pielle di ’Tatu’ Ebeling - Tutto pronto per l’esordio in B Nazionale dell’Adamant, che oggi pomeriggio ospita la corazzata Pielle Livorno alla Bondi Arena (ore 18). ilrestodelcarlino.it
Basket serie b. Adamant: l’idea Ricci si complica, spunta Calabrese - A 24 ore dalla sfida sul campo della capolista Livorno, l’Adamant continua a buttare un occhio al mercato, perché ... ilrestodelcarlino.it
Leggi l'articolo - Basket serie C: Il Teens vince il recupero contro il Teen Torino a Collegno 82-66. #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #basket facebook
BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, 16^ GIORNATA, VIRTUS MATERA SFIDA BIM BUM BASKET RENDE AL PALASASSI x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.