Il Basket Adamant si prepara ad affrontare due partite in casa con l'obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. Questi incontri rappresentano un’importante occasione per rafforzare il rendimento e riprendere fiducia nel cammino stagionale. Con impegno e concentrazione, la squadra mira a ottenere risultati positivi per consolidare la propria posizione nel campionato di Serie B.

Due gare casalinghe da vincere per sistemare la classifica e guardare con una dose maggiore di ottimismo al futuro. L’ Adamant nel giro di una settimana si gioca tanto, perché i due impegni consecutivi alla Bondi Arena contro San Severo e Fabriano indirizzeranno in un senso o nell’altro la stagione dei biancazzurri. I pugliesi sono la vera rivelazione di questo campionato, e Ferrara dovrà confermare la crescita dell’ultimo periodo per portarsi a casa i due punti domenica: all’andata Marchini e compagni vinsero in trasferta, ma nel frattempo di acqua sotto i ponti ne è passata e i percorsi delle due squadre hanno preso strade differenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie b. Adamant, due gare in casa per risollevarsi

Leggi anche: Basket Serie A: due anticipi aprono il quarto turno. Orari e dove vedere le gare

Leggi anche: Basket serie B. Adamant a Pesaro per ripartire. E’ un duello tra neopromosse

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Basket, serie B | Verodol CBD Pielle Livorno-Adamant Ferrara 94-79: prova di forza dei biancoblù che restano in testa; Basket serie b. Adamant, due gare in casa per risollevarsi; Basket serie b. Adamant: l’idea Ricci si complica, spunta Calabrese; Basket serie B: Adamant, il play Pellicano è l’ex di turno contro i pugliesi: Hanno qualità ed entusiasmo, però per noi è fondamentale». San Severo rivelazione, ma noi stiamo bene».

Basket serie B: Adamant, il play Pellicano è l’ex di turno contro i pugliesi: "Hanno qualità ed entusiasmo, però per noi è fondamentale». "San Severo rivelazione, ma noi ... - Ai complimenti per la buona prova offerta sul campo della capolista Livorno, l’Adamant deve far seguire due vittorie contro ... sport.quotidiano.net