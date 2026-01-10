Basket serie b Adamant | l’idea Ricci si complica spunta Calabrese

A 24 ore dalla partita contro la capolista Livorno, l’Adamant Basket valuta ancora possibili interventi sul mercato. Nonostante la recente vittoria contro Imola, la dirigenza mantiene l’intenzione di rinforzare la squadra, con l’obiettivo di affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Spunta il nome di Calabrese, mentre la situazione di Ricci si complica, lasciando aperte diverse opzioni in vista delle prossime sfide.

A 24 ore dalla sfida sul campo della capolista Livorno, l’Adamant continua a buttare un occhio al mercato, perché la vittoria con Imola non ha cambiato l’intenzione della dirigenza di dare a coach Benedetto un ulteriore rinforzo in vista di questa seconda parte di stagione. Diversi sono i profili proposti in queste ore, che però non sembrano scaldare particolarmente l’entourage biancazzurro, come l’ex Treviso Matteo Negri, lo scorso anno a Fiorenzuola, e il playguardia Flavio Gay, in uscita da Omegna. Il nome in cima alla lista delle preferenze resta quello di Antonello Ricci, esterno ormai ai margini delle rotazioni a Montecatini, su cui Ferrara è piombata ormai da un paio di settimane: su di lui è forte però anche l’interesse della Virtus Imola, che dopo aver aggiunto il lituano Stankevicius sta mettendo sul tavolo tutte le proprie ‘fiches’ per cercare di arrivare alla salvezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

