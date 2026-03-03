Infortuni Milan | aggiornamenti su Gabbia e Bartesaghi prima del derby

Il Milan si prepara per il derby di domenica sera contro l’Inter, con attenzione rivolta agli infortuni di Gabbia e Bartesaghi. Nei giorni scorsi, entrambi i giocatori hanno subito problemi fisici e sono sotto osservazione da parte dello staff medico del club. La partita è fissata per le 20:45 e rappresenta un momento chiave della stagione.

Una settimana cruciale per il Milan, ora concentrato sul derby contro l’Inter in programma domenica alle 20:45. L’attenzione è rivolta alle condizioni dei difensori e alle scelte di formazione, con l’obiettivo di mantenere vive le possibilità di successo nonostante le recuperi in classifica. L’equilibrio tra gestione delle energie, continuità difensiva e compattezza offensiva resta al centro delle valutazioni tecniche. Matteo Gabbia non ha partecipato all’allenamento di gruppo odierno. Il centrale continua a lottare con un risentimento muscolare alla coscia destra e le probabilità di un ritorno in campo per il derby appaiono basse. Già assente nelle precedenti uscite contro Parma e Cremonese, la situazione rende difficile una convocazione, aprendo spazio a una soluzione di rotazione nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

