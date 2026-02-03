Bartesaghi prima di Bologna-Milan | Allegri ci ha messo tanto in guardia

Prima della sfida di questa sera a Bologna, Davide Bartesaghi ha parlato a 'Milan TV'. Il giocatore rossonero ha rivelato che Allegri li ha avvertiti a lungo, sottolineando la forza e la determinazione del Bologna. La squadra di Pioli si prepara a scendere in campo alle 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara', con l’obiettivo di portare a casa i tre punti. Bartesaghi si mostra concentrato e pronto a dare il massimo, consapevole che sarà una partita difficile.

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Nove giorni senza giocare: "Ci siamo allenati molto bene e abbiamo preparato la partita al massimo. Allegri ci ha messo tanto in guardia. Ti stacchi di più giocando dopo tanti giorni. Abbiamo giocatori forti, credo che stasera faremo una grande partita tutti". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Al termine di Milan-Verona, conclusa con una vittoria per 3-0, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione, evitando di focalizzarsi troppo sul discorso Scudetto.

Prima della semifinale di Supercoppa Italiana, Allegri ha sottolineato che il focus del Milan è sulla partita e sul recupero dei giocatori, spiegando l’assenza di Modric e Bartesaghi a causa di problemi fisici.

