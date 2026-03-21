Storia di Barnum sognatore audace | il musical al Tirinnanzi

La compagnia teatrale “La Fabbrica del Cioccolato” presenta il musical “L’Incredibile Show di P.” al teatro Tirinnanzi. Lo spettacolo, interpretato da attori locali, è in programma questa sera e vede coinvolti diversi artisti della scena teatrale di Legnano. La rappresentazione, rivolta a un pubblico di tutte le età, si svolge nel rispetto delle normative vigenti e durerà circa due ore.

La compagnia “La Fabbrica del Cioccolato”, uno delle associazioni più attive in campo teatrale a Legnano, porta in scena “L’Incredibile Show di P.T. Barnum”, spettacolo che dopo il debutto nel 2024 ha avuto un grande successo in tutto il territorio. Questa volta sarà il palco del Teatro Città di Legnano Tirinnanzi a ospitare il gruppo. Lo spettacolo allestito dalla compagnia legnanese racconta la storia di un visionario: personaggio rivoluzionario che seppe abbattere i confini imposti dalla società del XIX secolo, Barnum è stato infatti un imprenditore circense statunitense capace di lanciarsi nell’impresa di creare un nuovo straordinario spettacolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Storia di Barnum sognatore audace: il musical al Tirinnanzi Articoli correlati Al Teatro Stimate il musical “Fatima. Storia di una presenza”Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Verona si prepara... "Camicette Bianche – il musical” torna in scena a Palermo: la storia di Clotilde Terranova al Teatro Al MassimoUn musical per risvegliare le coscienze attraverso una storia tutta italiana di primo Novecento: è “Camicette Bianche – il musical”, il cui testo,...