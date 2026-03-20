A Bari si svolge il Bif&st 2026, un festival dedicato al cinema che quest'anno ha visto la partecipazione di attrici come Claudia Cardinale, protagonista di “La ragazza con la valigia” di Valerio Zurlini, che è arrivata in città per l’evento. La manifestazione attira ogni anno numerosi appassionati e professionisti del settore provenienti da diverse parti. La città si anima con proiezioni, incontri e momenti dedicati al grande schermo.

È Claudia Cardinale, bellissima e a piedi nudi in La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini, l’immagine sul manifesto ufficiale della 17esima edizione del Bif&st, Bari International Film&Tv Festival, in programma dal 21 al 28 marzo, che inizia con un tributo alla grande attrice scomparsa nel settembre scorso, tra le figure più amate del cinema italiano e internazionale. «Claudia Cardinale è un’icona degli splendori del cinema italiano nelle sue stagioni d’oro – ci dice il direttore artistico Oscar Iarussi – ma anche un simbolo indomabile del coraggio e della tenacia delle donne. Claudia Cardinale resta un’incarnazione, senza retorica alcuna, dei fervidi incroci culturali, artistici e sociali tra l’Europa e il Mediterraneo, che ispirano il nostro lavoro e non potevamo che dedicare a lei questa nuova edizione». 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - And the Oscar goes to… Bari: alla scoperta del Bif&st 2026

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