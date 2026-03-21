Bari-Carrarese | probabili formazioni e dove vederla in tv

Domenica 22 marzo alle 15 si gioca il match tra Bari e Carrarese, valido per la 32ª giornata di Serie B. La partita si svolge allo stadio del Bari e rappresenta un passaggio importante nella corsa salvezza della squadra di casa. Le probabili formazioni sono state annunciate e la sfida sarà trasmessa in diretta in tv.

Le ultime dai due schieramenti in vista della delicata gara della 32ª giornata di Serie B 2025-2026, in programma domenica 22 marzo alle 15 al San Nicola Altro snodo di fondamentale importanza nella corsa salvezza per il Bari, atteso dalla gara casalinga contro la Carrarese nel match della 32ª giornata di Serie B in programma alle 15 di domenica 22 marzo. I biancorossi, reduci dallo stop sul campo del Frosinone, arrivano allo scontro diretto con i toscani con 31 punti in classifica, navigando ancora in acque torbide. Gli uomini di Calabro, invece, hanno preso una grossa boccata d'ossigeno grazie al 2-0 rifilato in casa alla Samp, e arrivano al San Nicola con 36 punti, forti di un discreto margine sulla zona rossa della graduatoria. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Carrarese-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tvIl Bari è pronto per tornare in campo dopo la breve pausa invernale del campionato. Leggi anche: Carrarese vs Bari, diciannovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Gol PAZZESCHI che non vedremo più Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bari Carrarese probabili formazioni e... Temi più discussi: Bari-Carrarese: probabili formazioni e dove vederla in tv; Serie B. La Carrarese domani al San Nicola di Bari [LE PROBABILI FORMAZIONI]; Bari-Carrarese affidata a Perenzoni. Precedenti e statistiche; Bari-Carrarese, sfida chiave al San Nicola: punti e continuità in palio. Bari-Carrarese: probabili formazioni e dove vederla in tvLe ultime dai due schieramenti in vista della delicata gara della 32ª giornata di Serie B 2025-2026, in programma domenica 22 marzo alle 15 al San Nicola ... baritoday.it Bari-Carrarese, Longo motiva i suoi: Dobbiamo sognare la salvezza anche di notteIl tecnico biancorosso analizza lo scontro salvezza del San Nicola dopo il ko di Frosinone: tra rabbia per gli errori commessi, recuperi difficili e il richiamo al fattore campo per centrare l'obietti ... baritoday.it Telesveva. . +++SERIE D, DOMANI DOPPIO LIVE SU TELESVEVA: GRAVINA-BARLETTA E AFRAGOLESE-FIDELIS. MARTINA A PAGANI, PARLA LATERZA - SERIE B, LONGO CHIAMA ALL'IMPRESA SALVEZZA PRIMA DI BARI-CARRARESE - SERIE C, P facebook #LNPB #SerieBKT // 32a gior. Bari-Carrarese : 24 i biancorossi convocati m.sscalciobari.it/it/news/7013-l… x.com