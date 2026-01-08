Carrarese vs Bari diciannovesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Carrarese e Bari, valida per la diciannovesima giornata di Serie B 2025/2026, rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la loro posizione in classifica. Le formazioni probabili e le modalità di visione dell’incontro saranno utili per seguire con attenzione questa sfida, che può influenzare significativamente le sorti di entrambe nel campionato.

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre vanno in cerca di punti pesanti per respirare un pò e allontanarsi dalla zona retrocessione. Carrarese vs Bari si giocherà sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi. CARRARESE VS BARI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani chiudono il girone d'andata con il morale sollevato: il pari ottenuto contro il Mantova nell'ultimo turno ha restituito certezze alla squadra di Calabro, che ora vuole regalare una vittoria ai loro tifosi e che potrebbe dare una bella spinta in vista della salvezza.

La Carrarese conta sulla spinta dei tifosi. Calabro può riproporre il centrocampo ’tipo’ - Nel mezzo torna la ’diga’ formata da Schiavi, Zuelli e Hasa: è la sesta volta in 18 partite ... msn.com

Carrarese-Bari 2-1: video, gol e highlights - Vantaggio barese di Simic al 38’ con una girata in area ma Carrarese che trova il pari sul finire di tempo con un ... sport.sky.it

SSC BARI, IDEA SCAMBIO ANTONUCCI-DISTEFANO: OPERAZIONE DIFFICILE Il Bari ha bussato alla porta della Carrarese per Filippo Distefano, esterno offensivo classe 2003. L’idea è quella di uno scambio con Mirko Antonucci, in uscita dal clu - facebook.com facebook

