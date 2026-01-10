Carrarese-Bari | probabili formazioni e dove vederla in tv
Carrarese-Bari si presenta come una sfida importante del campionato di serie C, con i biancorossi che riprendono il cammino dopo la pausa invernale. La partita, in programma allo Stadio dei Marmi, vedrà le due squadre affrontarsi in un contesto di classifica che invita a un confronto attento e strategico. Ecco le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro in televisione.
Il Bari è pronto per tornare in campo dopo la breve pausa invernale del campionato. La squadra biancorossa riprenderà la marcia di un torneo che la vede in zona playout con 17 punti dopo 18 turni dallo Stadio dei Marmi dove affronterà i padroni di casa della Carrarese.Pesantissimi i punti in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Carrarese vs Bari, diciannovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Bari-Mantova: probabili formazioni e dove vederla in tv
Carrarese-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv; Carrarese-Bari, le probabili formazioni: Cistana parte dalla panchina; Carrarese-Bari affidata al molfettese Allegretta. Precedenti e statistiche; Serie B. Carrarese, vacanze finite: si pensa al match col Bari.
Carrarese-Bari, le probabili: Cistana dall'inizio? Pucino leader, Mane ancora a destra. Corsa a tre sulla trequarti - Quale versione di sé stessi metteranno in scena i biancorossi nella prima gara del 2026 è un rebus, ... tuttobari.com
Carrarese-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv - Le ultime notizie dai due schieramenti in vista della gara della 19ª giornata di Serie B 2025- baritoday.it
Pronostico Carrarese vs Bari – 10 Gennaio 2026 - Alla vigilia del match di Serie B tra Carrarese e Bari, in programma il 10 Gennaio 2026 alle 15:00 allo Stadio dei Marmi, cresce l’attesa per una sfida che ... news-sports.it
SSC BARI, DIALOGO IN CORSO CON LA SAMPDORIA: NEL MIRINO BENEDETTI E CUNI. SI INSISTE PER DISTEFANO DELLA CARRARESE Il Bari valuta due calciatori della Sampdoria: Leonardo Benedetti e Marvin Cuni. Dialogo in corso con il club - facebook.com facebook
#LNPB #SerieBKT // 19a gior. Carrarese-Bari : 25 i biancorossi convocati x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.