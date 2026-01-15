Dopo la Bandiera Blu Messina punta ad essere Capitale del mare

Il Comune di Messina intende promuovere la propria candidatura al titolo di Capitale italiana del mare. L'obiettivo della candidatura è valorizzare il legame storico, culturale, economico e ambientale della città con la risorsa mare, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile (Blue Economy) e di rigenerazione urbana. Si invitano i Comuni interessati, per gli ambiti di rispettiva competenza, a proporre iniziative progettuali a supporto della candidatura di cui sopra. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 18 gennaio 2026, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.

Finanziamenti regionali per gli impianti di depurazione a Nizza e Roccalumera (Bandiera Blu): dopo questi lavori il mare sarà pulito? - La Regione Siciliana ha finanziato, con 11,5 milioni di euro, quattro interventi sui sistemi idrici e di depurazione nei comuni di Messina, Roccalumera, Scicli e Nizza di Sicilia, insigniti del ricono ... gazzettajonica.it

Bandiera Blu 2025, finanziata con 341mila euro copertura del depuratore di San Saba - Un nuovo passo avanti per la tutela del mare e dell’ambiente a Messina. 98zero.com

