Il sogno ’Bandiera blu’ La città si candida Sarà inviato il dossier

La città di Tonfano si prepara a fare il suo tentativo per ottenere la bandiera blu. Questa mattina è stato inviato il dossier di candidatura, un documento di 45 pagine che descrive tutti i lavori e le iniziative in corso. L’obiettivo è issare la bandiera il prossimo 13 giugno, durante la festa di Sant’Antonio, sul pontile di Tonfano. La comunità spera di aggiudicarsi il riconoscimento, simbolo di qualità delle acque e dei servizi offerti ai turisti.

Quarantacinque pagine e un obiettivo da raggiungere: issare la " Bandiera blu " il prossimo 13 giugno sul pennone all’ingresso del pontile di Tonfano in occasione della festa di Sant’Antonio. È questa la mole del " Piano di azione per la sostenibilità " con il quale il Comune invierà la sua candidatura alla Foundation for environmental education (Fee), l’organizzazione internazionale che ogni anno assegna il vessillo a lidi e approdi turistici che si distinguono per la qualità delle acque e il livello dei servizi offerti, valutati in base a trentadue parametri. Il via libera all’invio del piano è stato deliberato dalla giunta, per un totale di cinque obiettivi per il 2026-2027-2028, ossia mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua e lotta contro il cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

