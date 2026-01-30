Banco BPM ha deciso di puntare su Vamas SpA, un’azienda con una lunga tradizione nella manifattura artigianale. La banca ha scelto di valorizzare questa impresa perché rappresenta un esempio di specializzazione e di perfezionamento nel settore. Vamas, negli anni, si è affermata come un punto di riferimento per le filiere artigianali, mantenendo una forte attenzione alla qualità e alla tradizione.

Banco BPM ha scelto di valorizzare l’attività della Vamas SpA perché rappresenta un esempio di impresa con una tradizione di specializzazione nella manifattura e una capacità di perfezionamento che ne hanno fatto, negli anni, un punto di riferimento per le filiere artigianali del proprio settore. Creatività, capacità e innovazione tecnologica costituiscono i caratteri distintivi con cui si esprime l’attività della Vamas e sono anche gli elementi che fondano la collaborazione dell’azienda con Banco BPM. Queste medesime caratteristiche hanno permesso alla banca di mettere in evidenza Ogyre, azienda leader nella Plastic Circularity. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Banco BPM ha scelto Vamas e Ogyre

Approfondimenti su Banco BPM Vamas

Banco Bpm ha annunciato l'apertura del cantiere sulla governance, con l'obiettivo di adeguare il proprio statuto alle nuove disposizioni della Legge Capitali.

Banco Bpm si prepara alla riforma della governance, con l’obiettivo di aggiornare la struttura societaria in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione previsto per la prossima primavera.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Banco BPM Vamas

Argomenti discussi: Unicredit-Banco Bpm, parte l’esame Ue sulle modifiche al Golden Power: ecco cosa può succedere; Il calendario 2026 degli eventi societari di Banco BPM; Banco BPM: i numeri parlano chiaro; Banco Bpm, profumo francese. È arrivato il tempo delle scelte per Castagna, Tononi e l'ex popolare.

Banco Bpm, profumo francese. È arrivato il tempo delle scelte per Castagna, Tononi e l’ex popolareCon il Crédit Agricole prossimo a salire al 29 per cento del capitale e il rinnovo del board che potrebbe portare i consiglieri di espressione francese fino a sei su quindici, il terzo gruppo bancario ... corriere.it

Azioni Banco BPM e salita Credit Agricole oltre 20%: e adesso che succede?Nel giorno in cui il Ftse Mib si prende finalmente il suo rimbalzo dopo una serie di sedute consecutive tinte di rosso provocate dallo smarrimento generato ... borsainside.com

Custodiamo dolcezza perchè ogni dolce racchiude in sè un ricordo. Un caffè preso con calma, un pasticcino scelto al banco, una pausa che diventa abitudine. Sono questi i momenti che, alla fine, restano. Noi siamo qui per costruirli insieme a te. #pasticceriaf - facebook.com facebook