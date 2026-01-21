Banco Bpm pronta alla riforma della governance

Banco Bpm si prepara alla riforma della governance, con l’obiettivo di aggiornare la struttura societaria in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione previsto per la prossima primavera. La banca sta lavorando per adeguare i propri assetti organizzativi, in un’ottica di maggiore efficienza e trasparenza, mantenendo un approccio sobrio e conforme alle normative vigenti.

Banco Bpm è pronta alla riforma della governance. Scalda infatti i motori per ridefinire il proprio assetto in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione in primavera. Il cantiere è avviato con il percorso di adeguamento alla nuova normativa sulla governance societaria e le date chiave dell'anno segnate in calendario. Il Cda ha deliberato la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci per il 23 febbraio. Con l'appuntamento, "in unica convocazione", l'assemblea è "chiamata ad approvare alcune modifiche statutarie necessarie a recepire la disciplina introdotta dalla legge n. 21 del 2024, la cosiddetta 'Legge Capitali' ".

