Paolo Cirino Pomicino, nato nel 1939 e deceduto nel 2026, è stato una figura influente a Napoli, noto per il suo ruolo nella vita politica e pubblica. La sua carriera si è articolata tra diverse città italiane e internazionali, tra cui Houston e Milano, dove ha mantenuto legami e attività. La sua presenza nel panorama locale e nazionale ha lasciato un’impronta significativa.

. Paolo Cirino Pomicino (1939-2026) era l’oro di Napoli, in ogni senso. Aveva due o tre cuori, rimediati tra Houston e Milano. Occhi tra i più scaltri e sornioni che si siano mai visti. Un brillante curriculum accademico e clinico nel campo della neurologia. Gettato alle ortiche per un amore sconfinato, esigente, pericoloso, che lo ha portato dovunque, nel consiglio comunale, nel gioco delle correnti, nei concerti politici o alleanze di sapore vagamente criminale e di alta statura istituzionale, nel parlamento, nel governo, nei tribunali, in carcere, nelle brutte sceneggiature di Sorrentino, nella leggenda del circo mediatico giudiziario, al vertice della Dc e del debito pubblico, al fianco del grandissimo “colluso di rango” Giulio Andreotti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Balzac a Posillipo: vita e politica di Paolo Cirino Pomicino

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