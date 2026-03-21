Addio a Paolo Cirino Pomicino | storia e aneddoti di un gigante della politica

È morto a 86 anni Paolo Cirino Pomicino, figura di spicco della Democrazia Cristiana e protagonista della politica italiana nelle fasi della Prima e della Seconda Repubblica. La sua carriera si è sviluppata tra incarichi istituzionali e momenti di notorietà pubblica, contribuendo a definire il panorama politico del paese. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un volto noto della storia politica italiana.

Paolo Cirino Pomicino, scomparso a 86 anni, è stato uno degli ultimi simboli della Democrazia Cristiana e protagonista della Prima e della Seconda Repubblica. Andreottiano di ferro, legato a Giulio Andreotti, fu più volte deputato e ministro del Bilancio, diventando celebre come presidente della Commissione Bilancio per la gestione dei fondi pubblici, che lui stesso definiva ironicamente “vol-au-vent”. Medico di formazione, entrò in politica negli anni ’70 e divenne uno dei principali riferimenti del potere democristiano a Napoli, in competizione con Antonio Gava e Ciriaco De Mita. Abile tessitore di relazioni, raggiunse l’apice del potere prima di essere travolto da Tangentopoli e da Mani Pulite: affrontò 42 processi, con 40 assoluzioni e 2 condanne, scontando solo 17 giorni nel carcere di Poggioreale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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