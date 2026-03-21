Baby Gang, pseudonimo di Zaccaria Mouhib, è un rapper italiano di 24 anni. La sua vicenda personale e artistica ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. La sua figura è spesso al centro di discussioni e controversie legate al mondo della musica e della cultura giovanile. La sua presenza nel panorama musicale italiano è diventata un punto di riferimento per molti giovani.

Erano la boy band più sfacciata. Vent'anni dopo i Five hanno qualcosa da dirsi Non so quanti di voi conoscano un cantautore italiano la cui vicenda mi affascina molto. Il suo nome d’arte è Baby Gang, pseudonimo di Zaccaria Mouhib, ossia di un rapper italiano ventiquattrenne di origine marocchina che nel 2025 aveva avuto il maggior numero di ascoltatori su Spotify e che dal 17 marzo scorso si trova in carcere con accuse non di poco conto: in casa sua hanno scovato una vera e propria armeria, e quanto alla sua vita privata è uno che era solito picchiare la sua ragazza tanto che è arrivato a romperle il naso. Confesso che non sapevo nulla... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Baby Gang: un personaggio che divora la realtà

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