La baby gang che ha torturato un 15enne a Moncalieri a giudizio

La baby gang che ha torturato un 15enne a Moncalieri deve affrontare il processo. La gip del tribunale per i minorenni di Torino, Maria Grazia Devietti Goggia, ha deciso di mettere immediatamente davanti a un giudice i tre giovani, di 14, 15 e 16 anni. Ora si attende la data dell’udienza, mentre le indagini continuano a cercare di fare luce su quanto accaduto.

La gip del tribunale per i minorenni di Torino Maria Grazia Devietti Goggia ha disposto il giudizio immediato per tre ragazzi di 14, 15 e 16 anni. Sono accusati di avere sequestrato, molestato – anche sessualmente – e mortificato con azioni e parole un quindicenne. Lo hanno chiuso in bagno «per almeno due ore». Prima lo hanno denudato e rasato «lasciandogli in testa solo pochi ciuffetti». A presentare la richiesta la procuratrice Emma Avezzù. Due dei tre imputati – un 15 enne e un 14enne – sono sottoposti da settimane alla permanenza in comunità. Gli avvocati difensori, tra cui Antonio Vallone, Agostino Ferramosca e Nicoletta Masuelli, stanno preparando le strategie difensive.🔗 Leggi su Open.online

Un episodio di violenza avvenuto a Milano Banlieue vede un 15enne sequestrato e trascinato per strada da quattro aggressori, nel pieno inverno.

