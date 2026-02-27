Il tecnico dell’Avellino ha dichiarato di sentirsi positivo in vista della partita contro la Juve Stabia, prevista per domani alle 19. Ha detto di avere buone sensazioni, ma ha anche sottolineato che è importante mostrare più concretezza in campo. La squadra si sta preparando con attenzione per l’incontro, che rappresenta un momento importante della stagione.

Vigilia di campionato per l’Avellino. Ballardini: “La Juve Stabia è una squadra forte, parlare di crisi è esagerato”. “Le Borgne mi sta sorprendendo” L’Avellino si prepara alla sfida contro la Juve Stabia, in programma domani alle 19.30 allo stadio Partenio-Lombardi. Alla vigilia del match il tecnico biancoverde Davide Ballardini ha fatto il punto sul momento della squadra, tra lavoro settimanale, situazione dell’infermeria e valutazioni sugli avversari. L’allenatore parte dalle sensazioni maturate negli ultimi giorni di allenamento: “I ragazzi stanno bene e sono reduci da una buona settimana. Le sensazioni sono positive”. Ballardini è tornato anche sulla recente trasferta di Reggio, sottolineando alcuni aspetti che non lo hanno convinto: “A Reggio abbiamo concesso noi e non i nostri avversari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ballardini carica l’Avellino: “Buone sensazioni, ma serve concretezza”

