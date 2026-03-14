Davide Ballardini si presenta in conferenza stampa con un tono deciso, sottolineando l'importanza della prossima partita contro la Virtus Entella a Chiavari. Il tecnico dell’Avellino invita la squadra a scendere in campo con personalità e spirito di sacrificio, consapevole che i tre punti sono fondamentali per il proseguo del campionato. La sfida rappresenta un momento cruciale per il club in questa fase della stagione.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è tempo di calcoli, ma di risposte sul campo. Davide Ballardini si presenta in sala stampa con il volto di chi sa che la trasferta di Chiavari contro la Virtus Entella rappresenta un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione dell ‘Avellino. Tra analisi tattiche e richiami motivazionali, il tecnico ha tracciato la rotta per una sfida che si preannuncia complessa. L’analisi del mister parte dalla forza dei liguri, descritti come una realtà consolidata e temibile tra le mura amiche. “Andiamo ad affrontare una squadra con un’identità precisa e una solidità importante – ha esordito Ballardini – L’Entella ha giocatori esperti che sanno gestire ogni fase del match, ma noi abbiamo lavorato bene per contrastare le loro qualità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ballardini suona la carica: “A Chiavari con personalità e spirito di sacrificio”

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