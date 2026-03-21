Autismo in Capitanata | criticità nei servizi L’associazione Puzzle d’Amore chiede un CAT a Foggia

In provincia di Foggia, l’associazione Puzzle d’Amore evidenzia problemi nei servizi dedicati all’autismo e chiede l’istituzione di un Centro di Accoglienza Territoriale (CAT) nella città di Foggia. La richiesta arriva dopo aver riscontrato difficoltà nell’accesso e nella qualità delle prestazioni offerte alle persone con autismo e alle loro famiglie. La situazione attuale solleva preoccupazioni tra gli operatori e le associazioni locali.

FOGGIA, 21 marzo 2026 – Criticità nei servizi dedicati all’autismo in provincia di Foggia. A segnalarle è l’associazione Puzzle d’Amore ETS, attraverso la presidente Miriam Ventura, che richiama l’attenzione sulla necessità di una programmazione più strutturata e adeguata ai bisogni delle famiglie. Tra le criticità segnalate, viene citata la situazione del Centro Territoriale per l’Autismo (CAT) di Lucera, che – secondo quanto riferito – presenterebbe spazi ritenuti non pienamente rispondenti alle esigenze delle persone nello spettro autistico. Sempre secondo la nota, sarebbero emerse anche carenze relative ad alcuni servizi ritenuti essenziali per il pieno funzionamento della struttura. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Autismo in Capitanata: criticità nei servizi. L’associazione Puzzle d’Amore chiede un CAT a Foggia Articoli correlati Sanità, Fernando Errico (FI): “All’Ospedale San Pio carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza“La situazione dell’Ospedale San Pio di Benevento impone una riflessione seria e immediata sullo stato della sanità nelle aree interne della... Leggi anche: Foggia-Audace Cerignola 1-3: le pagelle del derby di Capitanata Contenuti e approfondimenti su Autismo in Capitanata criticità nei... Argomenti discussi: Autismo, l’allarme di Tutolo: Centri senza personale rischiano di restare scatole vuote. Autismo, diagnosi in crescita: La politica se ne occupiCITTÀ DI CASTELLO - L’aumento costante delle diagnosi di autismo e le enormi criticità che quotidianamente affrontano genitori e caregiver, obbligano la politica ad una più efficace presa in carico. lanazione.it Autismo Abruzzo, 'terapie negate, 216 condanne in 9 anni impongono svolta'Le persone autistiche, in particolare bambini e ragazzi, hanno diritto alle cure prescritte e tale diritto non può essere condizionato dalla carenza o indisponibilità di fondi. E' quanto dichiara il ... ansa.it