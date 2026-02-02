Foggia-Audace Cerignola 1-3 | le pagelle del derby di Capitanata
Questa mattina il derby di Capitanata si è concluso con un risultato netto a favore dell'Audace Cerignola, che ha battuto il Foggia 3-1. I giocatori di casa hanno faticato a trovare il ritmo giusto e commesso errori che hanno facilitato la vittoria degli ospiti. Il portiere Perucchini ha tenuto bene nel primo tempo, ma la difesa ha sofferto troppo, con Rizzo e Giron sottotono. Nel secondo tempo, il Foggia ha tentato di reagire, ma l'Audace ha saputo controllare il gioco e
Perucchini migliore in campo tra i rossoneri, Castorri lotta fino alla fine. Male il resto della squadra. Tra gli ofantini brillano D'Orazio e Vitale, bene anche Cretella e Paolucci FOGGIA (4-3-3) Perucchini 6,5; Buttaro 5 (15’st Oliva 5,5) Minelli 4,5 Rizzo 4,5 Giron 5,5; Castorri 6,5 Petermann 5,5 Garofalo 5,5; Cangiano 5 (34’st Nocerino s.v.) Tommasini 5,5 D’Amico 5 (15’st Romeo 6). A disposizione: Magro, Borbei, Bevilacqua, Staver, Menegazzo, Pazienza, Olivieri, Winkelmann. Allenatore: Barilari 4,5 AUDACE CERIGNOLA (3-5-1-1) Iliev 6; Todisco 6,5 Martinelli 7 Ligi 6,5; Parlato 6,5 Vitale 7,5 (25’st Moreso 6) Cretella 7 Paolucci 7 (37’st Di Tommaso s.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Lotteria Italia 2026, vincite anche in Capitanata: biglietti fortunati a Foggia, Ascoli, Cerignola e Vieste
La Lotteria Italia 2026 ha distribuito premi anche in Capitanata, con vincite registrate a Foggia, Ascoli, Cerignola e Vieste.
Vittoria del Cerignola nel derby di Serie C: Foggia piegato allo stadio Zac, con reti decisive di Vitale e D’Orazio.
Il Cerignola ha battuto il Foggia nel derby di Serie C giocato allo stadio Zac.
