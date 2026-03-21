Aumento di stipendi per i dipendenti pubblici delle Funzioni centrali gli importi

Il rinnovo dei contratti pubblici riguarda anche i dipendenti delle Funzioni centrali, con un aumento degli stipendi previsto. Le trattative sono in corso e gli importi degli adeguamenti salariali sono stati definiti. La discussione interessa direttamente i lavoratori pubblici coinvolti e si inserisce in un quadro di negoziazioni più ampie. La questione rimane al centro dell’attenzione politica e sindacale.

Il rinnovo dei contratti pubblici torna al centro dell’agenda politica e sindacale, e porta con sé segnali importanti anche per i dipendenti delle Funzioni centrali. Sul tavolo trattative, attualmente in corso, un nuovo aumento salariale atteso per i lavoratori della Pubblica Amministrazione, insieme a novità rilevanti sul piano normativo, organizzativo e tecnologico. Di quanto aumentano gli stipendi delle Funzioni centrali. Il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il triennio 2025-2027 prevede di riconoscere aumenti fino a 208,80 euro lordi mensili ai lavoratori delle Funzioni centrali. Nello specifico, la rimodulazione degli stipendi è stata definita in base alle diverse aree di inquadramento professionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Aumento di stipendi per i dipendenti pubblici delle Funzioni centrali, gli importi Articoli correlati Stipendi pubblici in aumento, per militari e dipendenti dei ministeri incrementi maggioriGli stipendi nella Pubblica Amministrazione tornano a crescere in modo visibile, ma non per tutti allo stesso modo. Contratto Pubblico impiego Funzioni centrali: si definirà come usare l’Intelligenza artificiale negli uffici. Aumenti fino a 208,80 euro per le Funzioni centraliNella bozza di contratto per il rinnovo del comparto delle Funzioni centrali relativa al triennio 2025-2027 sono indicati incrementi dello stipendio... La piazza di Napoli del 28/11/2025 Altri aggiornamenti su Aumento di stipendi per i dipendenti... Temi più discussi: Stipendi marzo 2026, flat tax su rinnovi contrattuali e festivi: cosa cambia in busta paga; Istruzione: approvate le linee guida per l’aumento degli stipendi; Aumento di stipendio per i dipendenti dei Comuni in arrivo con il nuovo Ccnl; Aumento stipendi personale sanitario, in arrivo 230 euro al mese in più e maxi arretrati dal 2024: ecco chi ne beneficia. Aumento di stipendio per i dipendenti dei Comuni in arrivo con il nuovo CcnlIl nuovo contratto delle Funzioni Locali prevede aumenti di stipendio per contrastare l’esodo dai Comuni: sul tavolo risorse per un miliardo ... quifinanza.it Aumento stipendio di 230 euro al mese in più e maxi arretrati dal 2024: chi sono i lavoratori che svoltanoPer alcuni lavoratori è previsto un aumento dello stipendio di 230 euro al mese, oltre ai maxi arretrati risalenti al 2024. finanza.com Geopop. . Nella Regione Campania è stato registrato un aumento di casi di Epatite A, arrivati a 133: si tratta di un'infiammazione del fegato causata dal virus HAV. L'Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli ha però confermato che «non sussiste alcuna emerge facebook L'80% degli italiani è preoccupato per l'aumento dei prezzi di benzina, gas ed energia causato dal conflitto in Medio Oriente x.com