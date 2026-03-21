Atto dovuto ora serve piena chiarezza

La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario. La decisione arriva dopo un atto dovuto, mentre si cerca di fare piena chiarezza su quanto accaduto. L’attenzione si concentra sulla ricostruzione dei fatti e sulla responsabilità degli eventuali soggetti coinvolti. Nessuna ipotesi è esclusa e l’indagine prosegue per chiarire ogni dettaglio.

Mentre la Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario per fare piena luce sulla morte della bambina di quattro anni, avvenuta il 14 marzo al pronto soccorso dell’ ospedale Infermi, e ha iscritto nel registro degli indagati il giovane medico che l’aveva visitata poche ore prima del decesso, arrivano anche le prime reazioni dal mondo sanitario locale. "Stiamo monitorando con attenzione quanto accaduto, anche se al momento non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della Procura. Abbiamo appreso della vicenda esclusivamente dagli organi di stampa", spiega Maurizio Grossi (foto), presidente dell’Ordine dei Medici di Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Atto dovuto, ora serve piena chiarezza" Articoli correlati "Ora serve il candidato sindaco. Avremmo dovuto decidere oggi"Convention partecipata ma ancora interlocutoria quella del centrodestra varesino, riunito al Teatro Santuccio per discutere di sicurezza e vivibilità... "Variante Prg, ora serve chiarezza"Il consigliere di minoranza Marco Sprecacè, a nome dell’intero gruppo consiliare ‘Grottammare C’è’ ha presentato un’interrogazione al Consiglio... The Most Dangerous Volcanoes in The Pacific Approfondimenti e contenuti su Atto dovuto Discussioni sull' argomento Atto dovuto, ora serve piena chiarezza; Un sistema marcio che ritorna, ora serve un atto di coraggio; Malattia di Krabbe, Vittoria ha due mesi e per salvarla serve subito un donatore di midollo osseo. Tre nuove Assistenti Sociali. Un atto necessario, ma che racconta molto più di ciò che dice. La determinazione n. 46 dell’11 marzo 2026 dispone l’assunzione di tre Assistenti Sociali, finanziate interamente con i Fondi Povertà e PAIS. È un atto dovuto: tre profe facebook