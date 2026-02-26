Il consigliere di minoranza Marco Sprecacè, a nome dell’intero gruppo consiliare ‘Grottammare C’è’ ha presentato un’interrogazione al Consiglio comunale per fare piena chiarezza sulle presunte criticità emerse in merito alla variante parziale al Prg. "Non siamo davanti a una polemica politica. Siamo davanti a una questione che tocca il cuore della legittimità amministrativa. Parliamo di varianti urbanistiche, cioè di atti che incidono sul territorio, sugli interessi economici, sul valore delle aree e sugli equilibri pubblico-privato. In questi casi ogni passaggio procedurale deve essere inattaccabile – scrive Sprecacè – Le segnalazioni pervenute hanno sollevato dubbi su pubblicazione degli atti, accessibilità della documentazione e completezza delle deliberazioni adottate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - "Variante Prg, ora serve chiarezza"

