Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è stato iscritto nel registro degli indagati per caporalato. La sua posizione sarebbe relativa a un procedimento in corso, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle accuse o sulle indagini in atto. La notizia ha suscitato attenzione nel panorama politico e giudiziario della regione.

Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (è fratello della moglie Roberta), è indagato con altre cinque persone per caporalato dalla Procura di Milano, che ha disposto il controllo giudiziario di Dama, società di produzione di maglieria e vestiario di cui è amministratore delegato. Lo si legge nell’atto con cui è stata disposto dal pm Paolo Storari il controllo giudiziario della stessa Dama e di Aspesi, noto marchio di abbigliamento, nell’ambito di un filone d’inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made in Italy. Attilio Fontana (Imagoeconomica). Le accuse di confronti di Dama. L’accusa nei confronti... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Indagato per caporalato il cognato di Attilio Fontana

Articoli correlati

Indagato per caporalato il cognato del presidente della Lombardia Attilio FontanaAndrea Dini è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d'inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made...

Caporalato, indagato il cognato del presidente della Lombardia Attilio Fontana(Adnkronos) – Andrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è indagato per caporalato dalla Procura di Milano.

Contenuti e approfondimenti su Attilio Fontana

Temi più discussi: Ucraina: siglata intesa con Romania per produzione congiunta di droni; Referendum, le ragioni del sì e le ragioni del no; ***Energia: Commissione Ue, riserve piene, non problemi approvvigionamenti a breve; A Milano un altro tram esce dai binari: è il 15 vicino al capolinea. Terzo caso in undici giorni.

Indagato per caporalato il cognato di Attilio FontanaAndrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana (è fratello della moglie Roberta), è indagato con altre cinque persone per caporalato dalla Procura di Milano, che ha dispos ... msn.com

Milano, Andrea Dini indagato per caporalatoAndrea Dini, cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in qualità di amministratore delegato della Dama Spa, è indagato per caporalato dalla Procura di Milano. L'accusa riguard ... tg24.sky.it

Andrea Dini, il cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, è indagato con altre cinque persone dalla procura di Milano per un caso di caporalato nel mondo della moda, legato alla produzione di capi per il brand Paul&Shark. I pm hanno - facebook.com facebook

Il cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è indagato per caporalato: commissariata Paul&Shark x.com