Fontana Lombardia | Doveroso dare premio Rosa Camuna agli eroi di Crans-Montana – Il video

Il sindaco di Fontana in Lombardia ha deciso di premiare gli eroi di Crans-Montana dopo aver visto il video. La causa è il loro intervento tempestivo, che ha evitato conseguenze peggiori durante un'emergenza. In particolare, alcuni volontari hanno salvato diverse persone, rischiando la propria sicurezza. La decisione di assegnare il premio Rosa Camuna mira a riconoscere il loro coraggio e dedizione. La cerimonia si terrà la prossima settimana nella sala comunale. La comunità aspetta con entusiasmo questo gesto di gratitudine.

(Agenzia Vista) Milano, 20 febbraio 2026 “Una medaglia d'oro olimpica che vogliamo anche noi assegnare a questi eroi che hanno dato sicuramente una mano senza la quale, credo, avremmo pianto più vittime. Riconoscimento che va in parte all'ospedale Niguarda, per il grande lavoro che ha fatto, in parte ad Areu, per tutta quella operazione di riportare in Italia i ragazzi e in parte va al Policlinico perché anche il Policlinico ha collaborato per dare una mano a quel ragazzo che aveva i polmoni purtroppo rovinati dai fumi.” Così il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine del conferimento del premio Rosa Camuna al team intervenuto nella tragedia.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Rosa Camuna 2026, il premio agli operatori sanitari che hanno curato i feriti di Crans-Montana: “Gratitudine dall'intera Lombardia”

Leggi anche: Crans-Montana, Fontana: "Premio Rosa Camuna a chi ha aiutato i feriti "

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.