I tre prodotti più venduti su Amazon nel Piacentino

Nel Piacentino, i tre prodotti più venduti su Amazon sono stati i dispositivi di elettronica, prodotti per la casa e articoli per il tempo libero, spinti dalla crescente preferenza dei clienti italiani per la consegna in giornata. Nel 2025, infatti, i clienti in Italia hanno effettuato quasi 3 milioni di ordini con consegna rapida, totalizzando oltre 6 milioni di prodotti consegnati nell’anno.

L'azienda comunica i tre oggetti più venduti nel 2025: filamento per stampante 3d, spray nasale di acqua di mare ipertonica, sale per lavastoviglie L'opzione di consegna in giornata è sempre più popolare tra i clienti italiani di Amazon. Nel 2025, i clienti in Italia hanno effettuato quasi 3 milioni di ordini di prodotti per tutti i giorni con consegna in giornata, per un totale di oltre 6 milioni di prodotti nel corso dell'anno. Le categorie più richieste per la consegna in giornata includono alimentari, cura della persona e prodotti per la casa, dimostrando come i clienti apprezzino la comodità di ricevere rapidamente prodotti di uso quotidiano.