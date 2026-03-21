ATP Miami 2026 interrotto per oscurità il match tra Matteo Arnaldi ed Alexander Shevchenko

Durante il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Miami, il match tra Matteo Arnaldi e Alexander Shevchenko è stato interrotto a causa dell’oscurità dopo un ritardo causato dalla pioggia. La partita non è stata ripresa e rimane sospesa ancora in corso. La sospensione è avvenuta al termine di un set e alcuni game del secondo, senza una data certa per il recupero.

Il ritardo per pioggia prima, la sospensione per oscurità poi: non si conclude il match tra l’azzurro Matteo Arnaldi ed il kazako Alexander Shevchenko, valido per il primo turno dell’ ATP Masters 1000 di Miami. La sfida viene sospesa con il kazako in vantaggio per 7-6 (5) 5-5, ma l’azzurro annulla un match point nel nono game del secondo set, poco prima dello stop, giunto dopo un’ora e 37 minuti di gioco effettivo. Chi vincerà al termine della prosecuzione sfiderà lo statunitense Ben Shelton, testa di serie numero 8. Nel primo set Arnaldi sciupa tre palle break consecutive nel sesto game, nel quale si fa recuperare dallo 0-40. Non ci sono altri break point nel parziale e si scivola rapidamente verso il tiebreak: l’azzurro scappa sul 3-1, ma si fa riacciuffare sul 3-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Miami 2026, interrotto per oscurità il match tra Matteo Arnaldi ed Alexander Shevchenko Articoli correlati ATP Miami 2026, cancellata l’intera giornata: saltano anche i match di Matteo Berrettini e Venus WilliamsSalta tutta la giornata di incontri a Miami: cancellati per la pioggia persistente anche gli ultimi due incontri ancora in programma, ovvero quello... ATP Brisbane 2026, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci nelle qualificazioni per centrare l’accesso al tabellone principaleDomani avrà inizio il percorso di Matteo Arnaldi e di Mattia Bellucci nelle qualificazioni dell’ATP250 di Brisbane. Aggiornamenti e notizie su Matteo Arnaldi Discussioni sull' argomento Sinner sbarca a Miami e trova il caos: allenamento sospeso per pioggia e campo centrale da ultimare; Miami ecco le sfide degli azzurri Berrettini c’è Cocciaretto con Gauff Darderi-Arnaldi al via Stop Musetti. Diretta Miami Open 2026 | Arnaldi Shevchenko streaming video tv: gioca anche Bellucci! (oggi 19 marzo)Diretta Miami Open 2026 streaming video tv: Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci sono impegnati giovedì 19 marzo nel primo turno del Masters 1000. ilsussidiario.net Atp Miami, il programma di oggi: partite e orariSarà un altro 'crazy day' a Miami, dove sono in programma ben 52 match del 1000 della Florida. In campo il n°1 del mondo Carlos Alcaraz nella sfida da sogno contro il baby Fonseca, ma anche sei azzurr ... sport.sky.it Matteo Arnaldi salva MATCH POINT contro Shevchenko sul 5-3 del secondo set e strappa il servizio. L'incontro viene però interrotto per oscurità sul punteggio di 5-5 nel secondo parziale. Si riprenderà domani! x.com Tanta Italia in campo venerdì, da Jasmine Paolini a Flavio Cobolli, passando per Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Elisabetta Cocciaretto e Matteo Arnaldi facebook