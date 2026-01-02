Domani prende il via la fase di qualificazione dell’ATP250 di Brisbane, un’importante occasione per Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci di conquistare l’accesso al tabellone principale. I due tennisti italiani si preparano a competere in un torneo che rappresenta un momento significativo della loro stagione, con l’obiettivo di ottenere risultati importanti e consolidare la loro presenza nel circuito internazionale.

Domani avrà inizio il percorso di Matteo Arnaldi e di Mattia Bellucci nelle qualificazioni dell’ATP250 di Brisbane. Il ligure e il lombardo, rispettivamente classificati al n.61 e al n.76 ATP, non hanno ottenuto l’accesso diretto al tabellone principale del torneo australiano per via della loro posizione in classifica. Pertanto, dovranno “meritarsi” il pass per il main draw attraverso le qualificazioni. Arnaldi dà il via a una stagione caratterizzata da significativi cambiamenti, dopo aver superato un 2025 contrassegnato da problemi fisici. Il 24enne originario di Sanremo ha concluso la sua collaborazione tecnica con Alessandro Petrone, cominciando un nuovo rapporto con il coach Marcel Bourgault Du Coudray, esperto allenatore sudafricano con il quale Matteo spera di partire col piede giusto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Brisbane 2026, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci nelle qualificazioni per centrare l’accesso al tabellone principale

Leggi anche: Elisabetta Cocciaretto approda al tabellone principale di Osaka: sconfitta Juvan nelle qualificazioni

Leggi anche: ATP Stoccolma 2025, Giulio Zeppieri supera le qualificazioni ed accede al tabellone principale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dove giocheranno gli italiani nei primi tornei ATP e WTA del 2026: tra United Cup e appuntamenti dal 4 all’11 gennaio; Calendario Atp 2026: le date di tutti i tornei dall'Australian Open alle Finals; Calendario ATP e WTA, italiani in campo nella prima settimana del 2026: la lista torneo per torneo; ATP Brisbane, Dimitrov: Il sogno è vincere il torneo. Sabalenka-Kyrgios? Il tennis è uno sport di tradizione.

Dove giocheranno gli italiani nei primi tornei ATP e WTA del 2026: tra United Cup e appuntamenti dal 4 all’11 gennaio - Dopo una breve pausa, il circuito è pronto a ripartire a ritmi serrati fin dai ... oasport.it