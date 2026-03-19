ATP Miami 2026 cancellata l’intera giornata | saltano anche i match di Matteo Berrettini e Venus Williams

Da oasport.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Miami, la giornata di ATP Miami 2026 è stata cancellata a causa della pioggia persistente. Sono stati annullati gli incontri tra Francesca Jones e Venus Williams, entrambe statunitensi, e tra Matteo Berrettini e Alexandre Muller, entrambi ancora in programma. La cancellazione riguarda l’intera sessione di gioco e coinvolge tutte le partite previste, inclusi gli ultimi incontri ancora in programma.

Salta tutta la giornata di incontri a Miami: cancellati per la pioggia persistente anche gli ultimi due incontri ancora in programma, ovvero quello tra la britannica Francesca Jones e la statunitense Venus Williams e quello tra l’azzurro Matteo Berrettini ed il transalpino Alexandre Muller. Diventa fittissimo il programma di giovedì 19 marzo: in calendario 50 incontri, spalmati su 10 campi. Si disputeranno i primi 24 incontri del primo turno di singolare maschile, gli ultimi 22 del primo turno di singolare femminile ed i primi 4 del secondo turno. Scenderanno in campo tre italiani, tutti impegnati nel match d’esordio nel main draw. Nel secondo match dalle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

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