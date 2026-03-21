atletica paralimpica un weekend di gare a caccia dei tricolori

Questo fine settimana si svolgono le gare di atletica indoor organizzate dalla Anthropos Civitanova al PalaCasali di Ancona. La manifestazione, sotto l’egida della Federazione italiana sport degli intellettivo relazionali, coinvolge atleti paralimpici che competono per conquistare i titoli italiani. Le competizioni rappresentano un momento importante per la disciplina e attirano numerosi partecipanti da diverse regioni.

È un fine settimana con i tricolori di atletica indoor Fisdir organizzati dalla Anthropos Civitanova al PalaCasali di Ancona sotto l’egida della Federazione italiana sport degli intellettivo relazionali. L’appuntamento è per la 21ª edizione, la 14ª targata Anthropos dopo le prime sette a marchio Cip Marche, e da sempre si svolge in Ancona. "Un evento – ha detto Nelio Piermattei, presidente dell’Anthropos – che ormai fa parte della nostra storia e attività, da sempre volta al mondo dello sport paralimpico. È una manifestazione che non smette di crescere nel numero di adesioni, in questo weekend avremo circa 200 atlete e atleti provenienti da tutta Italia in rappresentanza di 47 società". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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