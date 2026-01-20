Weekend intenso di gare per l' Atletica 85 Faenza

Il fine settimana ha visto l’Atletica 85 Faenza impegnata in diverse competizioni. A Correggio si sono svolti i Campionati di Società assoluti e giovanili di cross, offrendo un'importante occasione di confronto e crescita per gli atleti. Questi eventi rappresentano un momento di aggregazione e progresso per la società, confermando il continuo impegno nell’ambito dell’atletica leggera.

A Correggio, nel weekend appena trascorso, si sono disputati i Campionati di Società assoluti e giovanili di cross. Il settore Master femminile è stato il grande protagonista, con quattro titoli regionali conquistati da Laura Nardo (SF35), Simona Santini (SF45), Eva Toccafondi (SF65) e Lucia Soranzo (SF75). A completare un bilancio di assoluto valore arrivano anche i piazzamenti sul podio di Paola Bertolucci, terza SF65, Susi Frisoni, seconda SF60, e Fiorenza Pierli, seconda SF45. Grazie a questi risultati, la squadra Master femminile centra un prestigioso secondo posto di squadra nella prima prova dei CDS di cross, confermando compattezza ed esperienza.

