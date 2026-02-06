Atletica indoor cross e strada nel weekend veneto | a Padova quattro 90enni a caccia del record mondiale di staffetta

Quattro atleti di circa 90 anni si preparano a tentare il record mondiale di staffetta al Palaindoor di Padova nel weekend. La loro corsa contro il tempo riempie di curiosità la pista, mentre gli organizzatori confermano una serie di gare che coinvolgono anche discipline di cross e strada. Un fine settimana dedicato allo sport che dimostra come l’età non sia un limite per mettersi in gioco.

Riceviamo e pubblichiamo:"Quinto weekend di gare, sabato 7 e domenica 8 febbraio, al Palaindoor di Padova. In palio dieci titoli regionali per la categoria allievi: 200, alto, asta, triplo e 4x1 giro, sia maschili che femminili. Mentre per i master saranno assegnati i titoli regionali nel lungo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Padova Atletica

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, il PalaCasali ospita i Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor.

La stagione indoor di atletica prende avvio dopo le festività natalizie, con numerosi eventi in programma nel fine settimana dell’10-11 gennaio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Padova Atletica

Argomenti discussi: Cross e indoor nel weekend veneto; Dal cross all’indoor, pioggia di successi per l’Atletica Imola Sacmi Avis; Indoor, cross e lanci nel fine settimana per le atlete dell’Atletica Lugo; Tanti nuovi traguardi nei lanci e nel cross per l’Atletica 85 Faenza.

Atletica, indoor, cross e strada nel weekend veneto: a Padova quattro 90enni a caccia del record mondiale di staffettaA Padova un quartetto di ultranovantenni all’assalto dei record mondiali di staffetta, a Soligo il campionato regionale giovanile di corsa campestre, gare anche a Lazise e Rovigo ... padovaoggi.it

Atletica Valsesia, gennaio ricco di risultati tra cross, indoor e non competitiveUn inizio d’anno intenso per Atletica Valsesia, impegnata tra cross, gare su strada e appuntamenti indoor, con piazzamenti di rilievo e diversi riscontri cronometrici interessanti tra Piemonte, Valle ... valsesianotizie.it

#atletica #indoor Prende il via questo weekend al PalaCasali di Ancona il febbraio tricolore. Primo appuntamento i gli iscritti e i piemontesi in gara https://www.fidal.it/content/Indoor--I-tricolori-Jun facebook

ULTIM’ORA ATLETICA Indoor Ostrava, Zaynab Dosso vince nei 60 metri femminili L’azzurra chiude col tempo di 7.09 all’esordio stagionale #SkySport #Atletica #Italia x.com