Dopo l'eliminazione dalla Champions League, l'Atalanta si prepara alla sfida contro il Verona con l'obiettivo di raggiungere un piazzamento in Europa. L'allenatore Palladino ha ribadito la volontà di mantenere vivo il sogno continentale e di ottenere i punti necessari per avvicinarsi alla zona qualificazione. La partita si giocherà in un contesto di grande attenzione e aspettative.

Dopo l'amara eliminazione dalla Champions contro il Bayern di Monaco, l'Atalanta si ripresenta in campionato con l'obiettivo di raggiungere almeno un posto in Europa per la prossima stagione senza aspettare l'esito della Coppa Italia. Scopriamo pronostico e quote di Atalanta-Verona in programma domenica 22 marzo alle ore 15. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. Provala gratis e scopri i trend e le scommesse di valore di oggi! Archiviata l'avventura in Champions con la doppia e pesante sconfitta contro il Bayern, la squadra di Palladino in attesa della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio (andata 2-2) riparte in campionato con l'obiettivo Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Verona, per Palladino c'è ancora l'obiettivo Europa: il pronostico

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