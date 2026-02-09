Atalanta-Cremonese Palladino punta a ribaltare il tabù delle neopromosse | l' obiettivo è l' Europa
In una partita che può segnare una svolta, l’Atalanta si prepara ad affrontare la Cremonese al Gewiss Stadium. Palladino vuole rompere il tabù delle neopromosse e mantenere vivo il sogno europeo. La squadra bergamasca sa che questa è una gara importante per mettere punti e dare continuità ai miglioramenti visti finora. I tifosi aspettano di vedere una reazione forte e determinata, dopo le recenti difficoltà.
In campo si gioca una sfida decisiva per la stagione di Atalanta, chiamata a confermare progressi concreti tra le mura amiche del Gewiss Stadium. Il giro di boa del 2026 suggerisce una crescita evidente, ma la partita odierna mette al centro la necessità di superare un ostacolo tradizionale contro le squadre neopromosse, tema ricorrente nelle analisi di questa fase del campionato. La squadra guidata da Palladino ha mostrato una serie positiva nelle ultime uscite: 4 vittorie, 2 pareggi e una sola rete incassata nelle sei gare recenti, evidenziando solidità difensiva. Nei confronti delle neopromosse, però, il rendimento è meno incisivo: contro Pisa, Sassuolo e Cremonese sono stati conquistati solo 3 punti sui 12 disponibili. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Ultime notizie su Atalanta Cremonese
