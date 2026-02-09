In una partita che può segnare una svolta, l’Atalanta si prepara ad affrontare la Cremonese al Gewiss Stadium. Palladino vuole rompere il tabù delle neopromosse e mantenere vivo il sogno europeo. La squadra bergamasca sa che questa è una gara importante per mettere punti e dare continuità ai miglioramenti visti finora. I tifosi aspettano di vedere una reazione forte e determinata, dopo le recenti difficoltà.

In campo si gioca una sfida decisiva per la stagione di Atalanta, chiamata a confermare progressi concreti tra le mura amiche del Gewiss Stadium. Il giro di boa del 2026 suggerisce una crescita evidente, ma la partita odierna mette al centro la necessità di superare un ostacolo tradizionale contro le squadre neopromosse, tema ricorrente nelle analisi di questa fase del campionato. La squadra guidata da Palladino ha mostrato una serie positiva nelle ultime uscite: 4 vittorie, 2 pareggi e una sola rete incassata nelle sei gare recenti, evidenziando solidità difensiva. Nei confronti delle neopromosse, però, il rendimento è meno incisivo: contro Pisa, Sassuolo e Cremonese sono stati conquistati solo 3 punti sui 12 disponibili. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Atalanta-Cremonese, Palladino punta a ribaltare il tabù delle neopromosse: l'obiettivo è l'Europa

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

Oggi l’Atalanta affronta la Cremonese nel match che può segnare una svolta importante per la stagione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

Argomenti discussi: Atalanta Cremonese, le probabili formazioni della partita di serie A; Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta, vietato sedersi sugli allori: contro la Cremonese è un esame di maturità; Palladino: Krstovic va a 2000 negli allenamenti! Raspadori, CDK, Pasalic e cito Hien e Kolasinac per….

Probabili formazioni Atalanta-Cremonese: la scelta su Scamacca, Krstovic e Sulemana, esordio per LupertoProbabili formazioni Atalanta Cremonese - Le possibili scelte di Palladino e Nicola per il match della 24^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Atalanta, vietato sedersi sugli allori: contro la Cremonese è un esame di maturitàLe Dea vuole dare seguito alla grande impresa di Coppa Italia con la Juve tornando a vincere anche in campionato: calcio d'inizio alle ore 18.30 ... bergamonews.it

Matchday - Double drama in #SerieA! Atalanta vs Cremonese at 5:30PM AS Roma vs Cagliari at 7:45PM Catch both LIVE in HD on SuperSport. #ItsONDStv x.com

Giorgio Barbieri. . Un paio di domande a mister Davide Nicola alla vigilia di Atalanta-Cremonese. facebook